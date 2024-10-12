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NAVI вийшли у 6-й фінал поспіль та наблизилися до неймовірного рекорду

Микола Дендак — 12 жовтня, 22:44
NAVI вийшли у 6-й фінал поспіль та наблизилися до неймовірного рекорду

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) зуміла вийти у 6-й поспіль фінал з дисципліни Counter-Strike 2. Команда у неймовірному матчі перемогла норвезький колектив Heroic (16) у півфіналі IEM Rio 2024.

Це означає, що NAVI впритул наблизилися до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірний рекорд FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

Також попереду є досягнення Astralis 2018-19 років, коли команда 7 разів поспіль зуміла дійти у вирішальний матч.

У фіналі IEM Rio 2024 "народжені перемагати" позмагаються з переможцем дуелі FURIA – MOUZ. Вирішальний поєдинок буде у форматі Во5 та відбудеться завтра, 13 жовтня.

Зауважимо, що у NAVI також триває цікава серія з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз. За цією логікою фінал в Ріо для команди має бути переможним.

Нагадаємо, у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Navi Faze Counter-Strike 2

Faze

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