NAVI в епічному фіналі виграли IEM Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) здобула впевнену перемогу над німецькою організацією MOUZ (5) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок проходив у форматі Во5 та завершився з рахунком 3:1. Гра розпочалася з вибору "мишок" Inferno, де "народжені перемагати" розпочали невпевнено і поступилися у першій половині. Проте після зміни сторін NAVI не лише відігралися, але й здобули перемогу.

Далі гра перейшла на Dust2 (вибір Natus Vincere). "Народжені перемагати" не залишили жодного шансу суперникам, віддавши їм лише 2 раунди, та перевели гру на Mirage. Ця мапа, як і перша, розпочалася на користь німецького колективу. Сама гра була доволі рівною, проте у ключових раундах NAVI не вистачало влучних пострілів від снайпера команди Ігоря "w0nderful" Жданова.

Все вирішилося на Ancient, де німецька команда, здавалося, знову здобуде перемогу. Проте Natus Vincere зробили неймовірний камбек з рахунку 10:2 та підняли над своєю головою трофей Ріо.

IEM Rio 2024. Бразилія.

Призовий фонд – 250 тисяч доларів

Фінал, 13 жовтня

Natus Vincere (Україна) – MOUZ (Німеччина) 3:1

За перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025. Для NAVI це вже шостий фінал поспіль. Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

Зауважимо, що після цієї перемоги NAVI продовжили цікаву серію з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.