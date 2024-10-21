Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte втратили чимало позицій

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 21 жовтня.

Українська організація Natus Vincere з європейським складом продовжує втримувати лідерство, закріпивши його після перемоги у фіналі престижного турніру IEM Rio 2024. Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

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Інша українська команда B8 повернула опустилася на два місця і тепер посідає 30 місце, залишаючись найкращим складом, виключно з українськими гравцями. Також Monte, які мають 4 польських гравці та одного українця, втратили 12 позицій.

Команда Олександра Зінченка Passion UA також втратила чимало місць у рейтингу, розташувавшись на 44-й сходинці.

Рейтинг HLTV

21 жовтня 2024 року

(1) NAVI – 1000 балів; (2) G2 – 592; (3) Vitality – 589; (4) MOUZ – 461; (5) Spirit – 428; (6) FaZe – 358; (7) Eternal Fire – 358; (11) HEROIC – 258; (10) Liquid – 244; (9) FURIA – 240;

...

30. (28) B8 – 40;

42. (30) Monte – 26;

44. (35) Passion UA – 24;

60. (53) FavBet — 17;

58. (71) NAVI Junior – 18;

76. (76) Monte Gen – 13;