Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte втратили чимало позицій
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 21 жовтня.
Українська організація Natus Vincere з європейським складом продовжує втримувати лідерство, закріпивши його після перемоги у фіналі престижного турніру IEM Rio 2024. Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.
Інша українська команда B8 повернула опустилася на два місця і тепер посідає 30 місце, залишаючись найкращим складом, виключно з українськими гравцями. Також Monte, які мають 4 польських гравці та одного українця, втратили 12 позицій.
Команда Олександра Зінченка Passion UA також втратила чимало місць у рейтингу, розташувавшись на 44-й сходинці.
Рейтинг HLTV
21 жовтня 2024 року
- (1) NAVI – 1000 балів;
- (2) G2 – 592;
- (3) Vitality – 589;
- (4) MOUZ – 461;
- (5) Spirit – 428;
- (6) FaZe – 358;
- (7) Eternal Fire – 358;
- (11) HEROIC – 258;
- (10) Liquid – 244;
- (9) FURIA – 240;
...
30. (28) B8 – 40;
42. (30) Monte – 26;
44. (35) Passion UA – 24;
60. (53) FavBet — 17;
58. (71) NAVI Junior – 18;
76. (76) Monte Gen – 13;