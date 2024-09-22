NAVI виграли престижний турнір ESL Pro League Season 20

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (2) виграла престижний турнір ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті.

У фіналі "народжені перемагати" здолали турецьку команду Eternal Fire (10). Поєдинок проходив у форматі Best of 5 і завершився з рахунком 3:2.

На мапі Nuke, яку обрали NAVI, перемогу здобули турки з рахунком 13:8. Natus Vincere відповіли перемогою на ворожому виборі, Anubis – 13:11.

Далі український колектив пікнув Ancient і забрав цю мапу з рахунком 13:11, але потім зазнав нищівної поразки на Inferno (4:13).

Переможець ESL Pro League Season 20 визначався на Dust 2, де "народжені перемагати" виграли в напруженій боротьбі – 13:10.

Ця перемога стала особливою для капітана NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнена, який не міг перемогти в матчі за системою Best of 5 протягом 5 років. Його невдала серія тривала з турніру IEM Chicago 2019, і от тепер прокляття нарешті знято.

ESL Pro League Season 20. Мальта

Призовий фонд — 750 000 доларів

Фінал, 22 вересня





Natus Vincere (Україна) — Eternal Fire (Туреччина) 3:2

Раніше NAVI на турнірі відіграли чотири поєдинки: спочатку декласували Lynn Vission, потім переграли Ninja in Pijamas, перемогли Eternal Fire на груповому етапі, а також знищили Team Spirit.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін: