NAVI зіграють з Eternal Fire у фіналі ESL Pro League

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (2) з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з турецькою командою Eternal Fire (10) у фіналі престижного турніру ESL Pro League Season 20, що відбувається на Мальті.

Поєдинок відбудеться у форматі Best of 5 (до 3 перемог) та розпочнеться о 18:00 за київським часом. Транслювати гру буде студія Maincast на платформі Twitch.tv та YouTube.

На шляху до фіналу NAVI здолали в 1/2 інтернаціональний склад G2, а турки виявилися сильнішими за бразильських гравців з MIBR.

Призовий фонд турніру складає $750 000, а чемпіон заробить $170 000.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше NAVI на турнірі відіграли чотири поєдинки: спочатку декласували Lynn Vission, переграли Ninja in Pijamas, перемогли Eternal Fire на груповому етапі, а також знищили Team Spirit.

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.