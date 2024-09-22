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NAVI зіграють з Eternal Fire у фіналі ESL Pro League

Станіслав Лисак — 22 вересня, 08:10
NAVI зіграють з Eternal Fire у фіналі ESL Pro League

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (2) з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з турецькою командою Eternal Fire (10) у фіналі престижного турніру ESL Pro League Season 20, що відбувається на Мальті.

Поєдинок відбудеться у форматі Best of 5 (до 3 перемог) та розпочнеться о 18:00 за київським часом. Транслювати гру буде студія Maincast на платформі Twitch.tv та YouTube.

На шляху до фіналу NAVI здолали в 1/2 інтернаціональний склад G2, а турки виявилися сильнішими за бразильських гравців з MIBR.

Призовий фонд турніру складає $750 000, а чемпіон заробить $170 000.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше NAVI на турнірі відіграли чотири поєдинки: спочатку декласували Lynn Vission, переграли Ninja in Pijamas, перемогли Eternal Fire на груповому етапі, а також знищили Team Spirit.

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.

Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 Eternal Fire ESL Pro League Season 20

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