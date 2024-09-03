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NAVI з перемоги над Lynn Vision розпочали ESL Pro League Season 20

Руслан Травкін — 3 вересня, 16:29
NAVI з перемоги над Lynn Vision розпочали ESL Pro League Season 20
Гравець NAVI Міхай "іМ" Іван
HLTV

Українська команда Natus Vincere (1) перемогла китайську організацію Lynn Vision (54) у чвертьфіналі групи А турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" були безапеляційним фаворитом, але суперник на першій карті Dust (вибір опонента) дав бій. Переможець визначився лише в овертаймах — 16:14 на користь Natus Vincere.

NAVI своїм піком вибрали карту Ancient. Тут справи пішли значно краще, тому вдалося здобути більш впевнену перемогу — 13:4.

ESL Pro League Season 20. Мальта.
Призовий фонд — 750 тисяч доларів
Група А, чвертьфінал, 3 вересня

Natus Vincere (Україна) — Lynn Vision (Китай) 2:0 (16:14 Dust2, 13:4 Inferno)

Наступним суперником NAVI буде переможець пари Heroic - Ninja in Pijamas. За "ніндзя" грає український кіберспортсмен Артем "r1nkle" Мороз.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.

Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2

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