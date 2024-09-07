NAVI вийшли у чвертьфінал ESL Pro League Season 20

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) перемогла турецьку Eternal Fire (11) у фіналі групи A турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

На першій мапі Anubis (вибір турків) гра проходила за невеличкої переваги українців, проте вони не змогли реалізувати два мап-пойнти, і гра перейшла до овертаймів. Там команди лише з третьої спроби виявили сильнішого. Своє взяли "народжені перемагати".

Далі гра перейшла на пік NAVI Mirage. Вже на цій мапі найкраща команда світу на цю мить показала свій рівень і знищила суперників з рахунком 13:5.

Ця перемога вивела українську організацію одразу у чвертьфінал турніру. Eternal Fire натомість вийшли в 1/8 фіналу.

ESL Pro League Season 20. Мальта

Призовий фонд — 750 000 доларів

Фінал групи A, 7 вересня

Natus Vincere (Україна) — Eternal Fire (Туреччина) 2:0 (22:20 Anubis, 13:5 Mirage)

Раніше "народжені перемагати" на турнірі відіграли два поєдинки: спочатку була перемога над Lynn Vission, а потім звитяга у грі з Ninja in Pijamas.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.