NAVI перемогли NIP та вийшли у плейоф ESL Pro League Season 20

Українська команда Natus Vincere (1) перемогла шведську організацію Ninja in Pijamas (21) у півфіналі групи A турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 "Народжені перемагати" були безапеляційним фаворитом, що довели на першій мапі Ancient (вибір опонента), розгромивши NIP з рахунком 13:6.

NAVI своїм піком вибрали карту Dust2. Тут справи пішли значно важче, і перша половина завершилася внічию (6:6). Проте після зміни сторін українська організація впевнено довела матч до перемоги.

Ця перемога гарантувала Natus Vincere вихід у плейоф турніру. Проте спершу команда зіграє фінал групового етапу проти турецької Eternal Fire (11) за місце у більш пізній стадії плейоф.

А ось шведська команда, за яку грає український кіберспортсмен Артем "r1nkle" Мороз, вилетіла у нижню сітку, де у півфіналі зіграє проти FaZe (6).

ESL Pro League Season 20. Мальта.

Призовий фонд — 750 тисяч доларів

Група A, півфінал, 4 вересня

Natus Vincere (Україна) — Ninja in Pijamas (Швеція) 2:0 (13:6 Ancient, 13:9 Dust2)

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.