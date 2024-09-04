NAVI перемогли NIP та вийшли у плейоф ESL Pro League Season 20
Українська команда Natus Vincere (1) перемогла шведську організацію Ninja in Pijamas (21) у півфіналі групи A турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 "Народжені перемагати" були безапеляційним фаворитом, що довели на першій мапі Ancient (вибір опонента), розгромивши NIP з рахунком 13:6.
NAVI своїм піком вибрали карту Dust2. Тут справи пішли значно важче, і перша половина завершилася внічию (6:6). Проте після зміни сторін українська організація впевнено довела матч до перемоги.
Ця перемога гарантувала Natus Vincere вихід у плейоф турніру. Проте спершу команда зіграє фінал групового етапу проти турецької Eternal Fire (11) за місце у більш пізній стадії плейоф.
А ось шведська команда, за яку грає український кіберспортсмен Артем "r1nkle" Мороз, вилетіла у нижню сітку, де у півфіналі зіграє проти FaZe (6).
Natus Vincere (Україна) — Ninja in Pijamas (Швеція) 2:0 (13:6 Ancient, 13:9 Dust2)
Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.