NAVI перемогли росіян та пройшли у півфінал ESL Pro League Season 20

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) перемогла російську Team Spirit (3) у чвертьфіналі турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

На першій мапі Dust 2 (вибір росіян) українська команда повністю домінувала всю карту, не даючи суперникам щось зробити. Загалом Spirit взяли лише 3 раунди за атаку, та 5 за всю карту.

Далі гра перейшла на пік NAVI Mirage. Вже на цій мапі росіяни нав'язали боротьбу "народженим перемагати", проте не змогли дотиснути опонента через програний раунд пістолетам та програли карту 13:9.

Ця перемога вивела українську організацію у півфінал турніру, де вони зустрінуться з переможцем пари G2/Liquid.

ESL Pro League Season 20. Мальта

Призовий фонд — 750 000 доларів

1/4 фіналу, 20 вересня

Natus Vincere (Україна) — Spirit (Росія) 2:0 (13:5 Dust 2, 13:9 Mirage)

Раніше NAVI на турнірі відіграли три поєдинки: спочатку декласували Lynn Vission, потім звитяга у грі з Ninja in Pijamas, а також перемогли Eternal Fire.





Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Spirit у фіналі престижного турніру BLAST Premier: Spring Final.