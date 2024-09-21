NAVI перемогли G2 та пройшли у фінал ESL Pro League Season 20

Українська кіберспортивна команда з європейським складом Natus Vincere (2) перемогла G2 (4), за яку виступає російський гравець Ілля "m0nesy" Осипов у півфіналі турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

На першій мапі Inferno (вибір G2) українська команда повністю домінувала другу половину гри, не даючи суперникам щось зробити. Загалом G2 взяли лише 2 раунди за захист, та 8 за всю карту.

Далі гра перейшла на пік NAVI Nuke. Вже на цій мапі "самураї" нав'язали боротьбу "народженим перемагати" та були близькі до розгромного рахунку, проте Natus Vincere на останньому подиху забрали важливі раунди, але не змогли дотиснути гру до кінця (11:13).

Третя вирішальна мапа була Ancient. Обидві команди мали рівну статистику на цій карті, проте рівень індивідуальної стрільби та хороші тактичні рішення допомогли NAVI без особливих проблем декласувати G2.

Ця перемога вивела українську організацію у фінал турніру, де вони зустрінуться з Eternal Fire.

Також зазначимо, що для "народжених перемагати" це 8 перемога поспіль проти G2.

ESL Pro League Season 20. Мальта

Призовий фонд — 750 000 доларів

1/2 фіналу, 21 вересня

Natus Vincere (Україна) — G2 (Німеччина) 2:1 (13:8 Inferno, 11:13 Nuke, 13:6 Ancient)

Раніше NAVI на турнірі відіграли чотири поєдинки: спочатку декласували Lynn Vission, переграли Ninja in Pijamas, перемогли Eternal Fire, а також знищили Team Spirit.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.