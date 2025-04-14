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Росіянин, що грав у NAVI, перейшов у саудівську команду

Микола Дендак — 14 квітня 2025, 18:07
Росіянин, що грав у NAVI, перейшов у саудівську команду
Ілля "m0NESY" Осіпов
hltv

Один з найкращих гравців у Counter-Strike 2 росіянин Ілля "m0NESY" Осіпов змінив свою команду. Він перейшов із G2 у Falcons.

Про це повідомляє пресслужба саудівської організації.

У складі Falcons Осіпов замінив іншого російського кіберспортсмена, що грав на позиції снайпера, Абдула 'degster' Гасанова. Про умови контракту наразі невідомо.

m0NESY є вихованцем NAVI та грав за академку української організації. Покинув колектив у 2022 році. Того ж року визнавався найкращим молодим гравцем року за версією HLTV. Також Ілля тричі входив у топ-20 світового рейтингу гравців та отримував нагороду найкращому снайперу у 2024-му.

Нагадаємо, нещодавно розпочався кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вже вийшли українська команда NAVI та Falcons.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.

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