Росіянин, що грав у NAVI, перейшов у саудівську команду

Один з найкращих гравців у Counter-Strike 2 росіянин Ілля "m0NESY" Осіпов змінив свою команду. Він перейшов із G2 у Falcons.

Про це повідомляє пресслужба саудівської організації.

У складі Falcons Осіпов замінив іншого російського кіберспортсмена, що грав на позиції снайпера, Абдула 'degster' Гасанова. Про умови контракту наразі невідомо.

— Brace yourselves!

m0NESY and Falcons are coming .. 🦅⚡



💚 بداية عصر جديد .. ⁦@G2m0NESY⁩ في فالكونز #FalconsAreHere pic.twitter.com/mlJt3WqYR1 — Falcons Esports (@FalconsEsport) April 14, 2025

m0NESY є вихованцем NAVI та грав за академку української організації. Покинув колектив у 2022 році. Того ж року визнавався найкращим молодим гравцем року за версією HLTV. Також Ілля тричі входив у топ-20 світового рейтингу гравців та отримував нагороду найкращому снайперу у 2024-му.

Нагадаємо, нещодавно розпочався кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вже вийшли українська команда NAVI та Falcons.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.