Росіянин, що грав у NAVI, перейшов у саудівську команду
Один з найкращих гравців у Counter-Strike 2 росіянин Ілля "m0NESY" Осіпов змінив свою команду. Він перейшов із G2 у Falcons.
Про це повідомляє пресслужба саудівської організації.
У складі Falcons Осіпов замінив іншого російського кіберспортсмена, що грав на позиції снайпера, Абдула 'degster' Гасанова. Про умови контракту наразі невідомо.
m0NESY є вихованцем NAVI та грав за академку української організації. Покинув колектив у 2022 році. Того ж року визнавався найкращим молодим гравцем року за версією HLTV. Також Ілля тричі входив у топ-20 світового рейтингу гравців та отримував нагороду найкращому снайперу у 2024-му.
Нагадаємо, нещодавно розпочався кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вже вийшли українська команда NAVI та Falcons.
Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.