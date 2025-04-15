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На заміну росіянину: провідна кіберспортивна команда підписала гравця Monte

Станіслав Лисак — 15 квітня 2025, 20:28
На заміну росіянину: провідна кіберспортивна команда підписала гравця Monte
G2

Німецька організація G2 підписала польського гравця Олека "Hades" Міскевича, контракт якого належить українській кіберспортивній команді Monte.

Про це повідомляє пресслужба "самураїв".

Орендна угода розрахована до кінця червня цього року. Міскевич замінить у команді другого найкращого гравця 2024 року Іллю "M0NESY" Осіпова з Росії, який напередодні перейшов до саудівського клубу Falcons.

Короткострокова угода з Monte означає те, що G2 мають намір зберегти цей склад до найпрестижнішого турніру сезону BLAST.tv Austin Major.

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Зауважимо, що "Hades" возз'єднався з капітаном "самураїв" Янушем "Snax" Погожельським, з яким вони грали в ENCE на турнірі IEM Dallas у 2022 році.

G2 Counter-Strike 2 Monte Олек "Hades" Міскевич

Counter-Strike 2

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