NAVI програли Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) поступилась французькій Vitality (3) у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Перша мапа Nuke (вибір українців) розпочалася невдало для "народжених перемагати", вони програли першу половину з рахунком 8:4, проте змогли відновити рівновагу та перевести гру в овертайми, де сильнішими виявилися французи.

Далі гра перейшла на Dust2 (пік Vitality), на якому українці в напруженому матчі вирвали перемогу. Команди продовжили змагатися на Mirage, де до цього NAVI мали шалену серію — 12 перемог.

І загалом гра проходила за рівної боротьби з мінімальною перевагою "народжених перемагати", тож вони вийшли на 2 мап-пойнта, проте через невдалу гру снайпера Ігоря "w0nderful" Жданова поєдинок перейшов у овертайми. Там вже Ігор гарно себе проявив, врятувавши команду від швидкої поразки, та цього не вистачило, щоб забрати свою мапу.

Тож все вирішувалося на Inferno. І початок для Natus Vincere був жахливим. Вони віддали 10 раундів у першій половині, та зрештою програли 5 гру поспіль проти Vitality. За 2 місце NAVI отримали 180 тисяч доларів.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.

Призовий фонд — 1,000,000 доларів

Фінал, 18 серпня

Vitality (Франція) — NAVI (Україна) 3:1 (16:14 Nuke, 10:13 Dust2, 22:20 Mirage, 13:9 Inferno)

Зазначимо, що на шляху до фіналу "народжені перемагати" здолали португальців з SAW та інтернаціональний склад MOUZ. У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.