Ідеальний варіант: NAVI дізнались суперника в матчі за вихід у плейоф BLAST.tv Austin Major 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (7) зіграє проти німецької G2 (8) у четвертому матчі третьої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок пройде у форматі Во3 та розпочнеться орієнтовно о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Maincast.

Це чи не найкращий можливий суперник, адже німецька організація протягом сезону втратила двох головних лідерів та останнім часом показує дуже невпевнену гру.

Наразі NAVI йдуть у сітці 2:1. Для виходу в наступний етап потрібно здобути 1 перемогу. Якщо ж "народжені перемагати" програють в наступних 2 матчах, то вилетять з турніру.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Стадія 3, 3 раунд, 14 червня

22:00. Natus Vincere (Україна, 7) – G2 (Німеччина, 8)

Нагадаємо, що в першій грі NAVI виявилися сильнішими за білоруський клуб Nemiga, за який виступають 3 росіянина, а потім здійснила неймовірний камбек та обіграла французів з 3DMAX. Проте в першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.