Капітан NAVI натякнув на зміни у складі найкращої української команди після вильоту з Мейджору

Фінський капітан української кіберспортивної організації Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен натякнув на те, що найближчим часом команду можуть очікувати зміни у ростері.

Він сказав це у коментарі після чвертьфіналу BLAST.tv Austin Major 2025.

" Я пишаюся командою. Ми багато працювали стільки днів, нескінченні години разом. Це тривало протягом майже двох років з моменту мого приєднання до NAVI. Ми боролися, були злети та падіння.

Не буду надто наївним, думаю, щось станеться після цього. Ми просто маємо зачекати та подивитися що саме. Потрібно прийняти той факт, що ми боролися, ми зробили все можливе. Тепер просто дивимося, що станеться у майбутньому ", – сказав Віролайнен.

Нагадаємо, що в першій грі на Мейджорі NAVI виявилися сильнішими за білоруську Nemiga, за який виступають 3 росіянина, потім обіграли французів з 3DMAX. В першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit, обігравши після цього G2.

Проте у плейоф команді не пощастило. Вже в 1/4 фіналу організація потрапила на найкращу команду світу Vitality, яка у цьому сезоні програла лише два матчі. Тому "народжені перемогти" прогнозовано поступилися у матчі.

Вже завершилися всі чвертьфінальні протистояння, за підсумками яких до півфіналу не пройшов жоден представник України.