B8 виграли турнір ESL Challenger S49 та кваліфікувалися на престижний турнір від ESL

Українська кіберспортивна організація B8 (25) здобула перемогу в фіналі турніру з Counter-Strike 2.

Українці у вирішальному матчі онлайн-турніру ESL Challenger League Season 49 Europe перемогли росіян з організації PARIVISION та здобули 17,000 доларів призових, а також вихід у перший етап престижного турніру ESL Pro League Season 22.

Зазначимо, що B8 поступилася по ходу гри з рахунком 1:2 (першу карту українські гравці отримали через прохід по верхній сітці турніру, що дає перевагу), однак зуміли забрати пік суперника Ancient та вирішальну мапу Inferno на шляху до здобуття титулу.

ESL Challenger League Season 49 Europe

Призовий фонд – $100,000

Онлайн-турнір, 11 травня, Фінал



B8 (Україна) – PARIVISION (Росія) 3:2 (1:0, 1:1 Dust 2, 1:2 Mirage, 2:2 Ancient, 3:2 Inferno)

Нагадаємо, українська організація вийшла на Мейджор, обігравши данський колектив Astralis – одну з найтитулованіших команд в історії Counter-Strike. Для команди це перший Мейджор в історії. І вона буде наймолодшою командою серед усіх учасників.

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Що цікаво, на попередній Major-турнір пробилась інша команда з України, власником якої є Олександр Зінченко. Його Passion UA також подолала Astralis у кваліфікації, і також стала наймолодшим учасником Мейджору.

Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI. Також відомі всі учасники змагання.