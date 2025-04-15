Визначилися суперники українців у третьому турі кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону

Сьогодні, 15 квітня, відбудеться другий день кваліфікаційних матчів на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Свої матчі проведуть українська кіберспортивна організація B8 (32 місце світового рейтингу), та fnatic (42) з ENCE (38), у складах яких виступають українці.

Суперником "бейтів" буде представник РФ PARVISION (39). B8 у перший ігровий день зазнала поразки від Metizport (43) та SAW (18). Гра з PARVISION буде у форматі Bo3 (до двох перемог). Якщо український клуб програє, то вилетить із турніру.

Суперником fnatic стане російський колектив BetBoom (23). ENCE зустрінеться з однією з найтитулованіших організацій в історії Astralis. Данський клуб наразі посідає 14 місце світового рейтингу.

Розклад матчів кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025 за участю українців

15 квітня

11:00. B8 – Parvision

14:00. BetBoom Team – fnatic

15:30. Astralis – ENCE;

Усі поєдинки в Україні транслюватимуть на Twitch та YouTube-каналах "Maincast".

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.