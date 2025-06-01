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Українське дербі у фіналі: fnatic стали чемпіонами турніру в Празі

Микола Дендак — 1 червня 2025, 23:37
Українське дербі у фіналі: fnatic стали чемпіонами турніру в Празі
Родіон Смик
instagram.com/fear.r

Британська кіберспортивна організація fnatic стала переможцем LAN-турніру Tipsport Conquest of Prague 2025 Finals з Counter-Strike 2.

У фіналі інтернаціональний склад з двома українцями переміг фінську ENCE з рахунком 2:1.

Причому першу мапу забрали саме ENCE, вигравши Mirage в овертаймах. Проте fnatic не здалися та спершу відігралися на Anubis, а потім здолали суперника і на Train. На обох мапах був рахунок 13:8.

За перемогу на турнірі британська організація отримала $21,793 призових, а ENCE заробили $7,083.

Українці з fnatic провели чудову гру, показавши рейтинг: Дмитро "jambo" Семера – 1.17, Родіон "fear" Смик – 1.22. А ось Віктор "Sdy" Оруджев з ENCE виступив невдало, завершивши фінал з рейтингом 0.82.

Tipsport Conquest of Prague 2025 Finals
LAN-турнір, Counter-Strike 2
Фінал, 1 червня

fnatic (Велика Британія) – ENCE (Фінляндія) 2:1 (13:16 Mirage, 13:8 Anubis, 13:8 Train)

Нагадаємо, напередодні українська кіберспортивна команда NAVI Junior (академка організації Natus Vincere) стала переможцем онлайн-турніру CCT Season 3 European Series 2 з Counter-Strike 2.

Fnatic Кіберспорт Counter-Strike 2 Родіон "fear" Смик Дмитро "jambo" Семера ENCE

Counter-Strike 2

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