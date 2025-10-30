Українська правда
Українська команда B8 вийшла у чвертьфінал PGL Masters Bucharest 2025

Микола Дендак — 30 жовтня 2025, 10:25
Українська кіберспортивна команда B8 (16) впевнено пройшла групову стадію та вийшла у чвертьфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Masters Bucharest 2025.

Спершу "бейти" не відчули спротиву від легендарної Astralis (2:0). У другому матчі команда обіграла французьку 3DMAX (2:0), яка не так давно піднялася у світовий топ-10.

У першому матчі за вихід у плейоф B8 програли бразильцям з PaiN (0:2), проте вже у наступній грі здобули перемогу над Legacy – іншою командою з Бразилії (2:1). Саме ця звитяга вивела українців у чвертьфінал та гарантувала їм щонайменше 62,5 тисячі доларів призових.

Наступний суперник "бейтів" визначиться пізніше. Чвертьфінальні матчі відбудуться у п'ятницю, 31 жовтня. В той же день планують провести і півфінали турніру.

Інша команда з трьома українцями у складі Fnatic вже завершила свої виступи та здобула понад 18 тисяч призових. У команди лише одна перемога над Mibr, а також три поразки від Aurora, FlyQuest та GamerLegion.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники найпрестижнішого турніру сезону з Counter-Strike 2 – StarLadder Budapest Major 2025. До змагань вперше з Мейджору 2016 року пройшли три українські організації.

