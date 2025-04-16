Українці зіграють між собою в матчі за виліт із відбору на найпрестижніший турнір сезону

Сьогодні, 16 квітня, пройдуть матчі четвертого туру кваліфікації на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

У відборі змагаються 16 команд, зокрема українська кіберспортивна організація B8 (34 місце світового рейтингу), та fnatic (42) з ENCE (38), у складі яких виступають українці.

Ці три команди потрапили в сітку 1:2, тобто кожна поразка означатиме виліт. Тому не всі українці зможуть вийти на Мейджор, адже сітка звела між собою fnatic, у складі якиї грають Родіон "fear" Смик та Дмитро "jambo" Семера, та ENCE із Віктором "sdy" Оруджевим. B8 же змагатимуться проти BC.Game (35).

Розклад матчів кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025 за участю українців

16 квітня

11:00. ENCE – fnatic;

11:00. B8 – BC.Game.

Усі поєдинки в Україні транслюватимуть на Twitch та YouTube-каналах "Maincast".

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION. fnatic програли BC.Game та BetBoom і здолали GamerLegion, а ENCE перемогли 500, але потім поступилися Heroic та Astralis.

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

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