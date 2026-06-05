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Кінець епохи: KRIMZ залишає fnatic після майже 10 років у команді

Володимир Слюсарь — 5 червня 2026, 22:30
Кінець епохи: KRIMZ залишає fnatic після майже 10 років у команді
Фредді "KRIMZ" Йоханссон
HLTV

Шведський кіберспортсмен у дисципліні Counter-Strike 2 Фредді "KRIMZ" Йоханссон покинув команду fnatic.

Про це повідомила пресслужба колективу.

"Після майже 12 років настає кінець.

Величезне спасибі fnatic за те, що повірили в мене, підтримували мій розвиток і втілили мою дитячу мрію в реальність. Перейти від того, що я дивився на своїх кумирів у дитинстві, до того, що я фактично носив з ними одну форму, – це більше, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Протягом останніх 12 років ви були моїм домом, моєю родиною і моїм життям. Для мене було великою честю та привілеєм так довго представляти чорно-помаранчевих.

Усім моїм колишнім товаришам по команді, тренерам та персоналу: дякую за все. У злетах і падіннях ми створили спогади, які я буду берегти назавжди. Кожен з вас залишив слід на моєму шляху, і я сподіваюся, що я зробив те саме для вас. Без вас я б ніколи не зміг досягти всього цього. Удачі вам, хлопці.

Вболівальникам: я знаю, що останнім часом було нелегко, але хочу, щоб ви знали: ми щодня виходили на поле і викладалися на повну. Іноді все йде не так, як хочеться, але я можу чесно сказати, що віддавав усе, що мав, аж до останнього дня.

Я йду з піднятою головою і завжди згадуватиму час, проведений у fnatic, знаючи, що я віддав усього себе. Просто хотів висловити величезну подяку Самуельссону. Ми разом пережили кожен проект, безліч зустрічей і хаотичні часи. Дякую за те, що ти був дуже професійним колегою, але найголовніше – другом на все життя. Ти найкращий. Вікінг востаннє вийшов на поле бою в чорно-помаранчевій формі. Кінець зв'язку", – написав гравець в Instagram.

KRIMZ став другим кіберспортсмен у дисципліні Counter-Strike 2 за найбільшою кількістю безперервного часу з однією командою.

Гравці з найбільшою кількістю днів з однією командою

  1. Ховард "rain" Нюгаард (Faze) – 3539
  2. Фредді "KRIMZ" Йоханссон (fnatic) – 3511
  3. Каталін-Іонут "BTN" Станеску (Nexus Gaming) – 3475
  4. Йоганнес "tabseN" Водарц (BIG) – 3441
  5. Ню "Westmelon" Чже (Lynn Vision Gaming) – 3299

Нагадаємо, що eкраїнська кіберспортивна організація B8 впевнено пройшла у другий етап головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

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