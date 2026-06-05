Кінець епохи: KRIMZ залишає fnatic після майже 10 років у команді

Шведський кіберспортсмен у дисципліні Counter-Strike 2 Фредді "KRIMZ" Йоханссон покинув команду fnatic.

Про це повідомила пресслужба колективу.

"Після майже 12 років настає кінець.

Величезне спасибі fnatic за те, що повірили в мене, підтримували мій розвиток і втілили мою дитячу мрію в реальність. Перейти від того, що я дивився на своїх кумирів у дитинстві, до того, що я фактично носив з ними одну форму, – це більше, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Протягом останніх 12 років ви були моїм домом, моєю родиною і моїм життям. Для мене було великою честю та привілеєм так довго представляти чорно-помаранчевих.

Усім моїм колишнім товаришам по команді, тренерам та персоналу: дякую за все. У злетах і падіннях ми створили спогади, які я буду берегти назавжди. Кожен з вас залишив слід на моєму шляху, і я сподіваюся, що я зробив те саме для вас. Без вас я б ніколи не зміг досягти всього цього. Удачі вам, хлопці.

Вболівальникам: я знаю, що останнім часом було нелегко, але хочу, щоб ви знали: ми щодня виходили на поле і викладалися на повну. Іноді все йде не так, як хочеться, але я можу чесно сказати, що віддавав усе, що мав, аж до останнього дня.

Я йду з піднятою головою і завжди згадуватиму час, проведений у fnatic, знаючи, що я віддав усього себе. Просто хотів висловити величезну подяку Самуельссону. Ми разом пережили кожен проект, безліч зустрічей і хаотичні часи. Дякую за те, що ти був дуже професійним колегою, але найголовніше – другом на все життя. Ти найкращий. Вікінг востаннє вийшов на поле бою в чорно-помаранчевій формі. Кінець зв'язку", – написав гравець в Instagram.