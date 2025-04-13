Прокляття B8 і шанси українців: що треба знати про кваліфікацію BLAST.tv Austin Major 2025

Вже 14 квітня розпочинається європейська кваліфікація на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. На турнірі візьме участь українська організація B8, а також fnatic з ENCE, у складі яких виступають українці.

Загалом за шість путівок змагатимуться 16 різних команд. Чемпіон розповідає, що потрібно знати про відбір на Мейджор.

Регламент турніру

Як ми вже сказали раніше, у змаганні візьмуть участь 16 команд. Турнір проходитиме за швейцарською системою: команди, що переможуть у першому матчі, зустрінуться між собою у другому турі.

Що потрібно для виходу на Austin Major 2025? Здобути три перемоги. Але і тут є нюанси. На головний турнір пройдуть 6 команд:

2 організації, що не програють жодного матчу (сітка 3:0);

3 організації, які програють 1 гру (сітка 3:1);

1 організація, яка завершить кваліфікацію з рахунком 3:2. Тут і захований нюанс, адже таких команд буде 3. Вони між собою й визначать останнього щасливчика.

Сітка європейської кваліфікації на BLAST.tv Austin Major 2025 Скриншот з HLTV

Також важливо розуміти, що всі поєдинки (за винятком матчів за вихід далі та матчів на виліт) будуть у форматі Во1 (лише 1 мапа). Інші ж зустрічі проходитимуть в стандартному форматі Во3.

Учасники кваліфікаційного турніру

На жаль, не всі українські команди, які могли зіграти у відборі до BLAST.tv Austin Major 2025, отримали свій шанс. Зокрема, можливість втратили єдині колективи з України (за винятком Natus Vincere), що грали на Мейджорах останніми роками. Це Passion UA та Monte. Вони не пройшли через падіння у рейтингу Valve.

З іншого боку, свій шанс матиме B8, яка досі так і не змогла бодай раз подолати кваліфікацію на найпрестижніший турнір. Проте це не означає, що "бейт" можна списувати. Навпаки, цього разу вони підходять до відбору в гарній формі та готові подолати своє прокляття.

Склад В8

Артем "kensizor" Капран;

Олексій "alex666" Ярмощук;

Данило "headtr1ck" Валітов;

Дмитро "esenthial" Цвір;

Андрій "npl" Кухарський.

Також українці зможуть повболівати за дві вкрай відомі у минулому команди, які зараз переживають ненайкращі часи: fnatic та ENCE. Приємно, що задля повернення на кіберспортивний олімп вони запросили українських гравців. За британців виступають Родіон "fear" Смик та Дмитро "jambo" Семера. А поляки грають із Віктором "sdy" Оруджевим.

Команди змагатимуться проти Astralis, GamerLegion, SAW, BC.Game, HEROIC, BIG, 500, OG, Nemiga, BetBoom, PARIVISION, 9Pandas, та Metizport. Вже визначилися перші суперники українців у кваліфікації. Поєдинки відбудуться 14 квітня.

11:00. B8 – Metizport;

11:00. ENCE – 500;

14:00. fnatic – BC.Game.

Турнір триватиме до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Де дивитися

Усі поєдинки кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025 в Україні транслюватимуть на Twitch та YouTube-каналах "Maincast". Також віднедавна Maincast доступний до перегляду на платформі MEGOGO.

Які шанси в українських гравців?

Якщо говорити суто за B8, то ця організація має високі шанси на вихід далі. Серед усіх учасників українці йдуть третіми у рейтингу Valve, тому очікування від "бейт" високі. А ось fnatic та ENCE є андердогами, адже знаходяться в останній п'ятірці рейтингу.

Проте це не означає, що їх можна "ховати", адже вони зуміли потрапити у кваліфікацію завдяки успіхам на останніх турнірах. Саме ці перемоги дозволили організаціям піднятися та втриматися на потрібному рівні рейтингу. fnatic та ENCE зараз у формі, і можуть стати "темною конячкою".