Дива не сталося: Vitality перемогли The MongolZ у фіналі Austin Major 2025

У ніч з 22 на 23 червня відбувся фінальний поєдинок найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

У головному матчі сезону лідер рейтингу, команда з Франції, Vitaity виявилися сильнішими за сенсаційного фіналіста The MongolZ із Монголії.

Зустріч відбувалася в форматі Bo3 та пройшла на всіх трьох мапах. Монголи дуже впевнено забрали свій вибір Mirage, проте надалі дива не сталося і Vitality виграли на своєму піку Dust2 та вирішальній карті Inferno.

Для Vitality це другий в історії організації мейджор трофей, а для цього складу – 7 поспіль перемога на великих турнірах в першому сезоні 2025 року. За останні 35 матчів французи програли лише один.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Фінал, 22 червня

Vitality (Франція, 1) – The MongolZ (Монголія, 4) 2:1 (5:13 Mirage, 13:4 Dust2, 13:4 Inferno)

Vitality на шляху до вирішального поєдинку у півфіналі перемогли MOUZ із рахунком 2:1.

The MongolZ у своєму поєдинку здолали не менш сенсаційних paiN з Бразилії. Монголи є першою організацією з азійського регіону, що гратиме у фіналі. Також вони є наймолодшими фіналістами Мейджора в історії.

Раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка програла все тим же Vitality у чвертьфіналі.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.