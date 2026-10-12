А ще казали, що Байден – слабак: ексчемпіон світу розкритикував Трампа через угоду з Росією

Колишній чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі Йорденіс Угас розкритикував президента США Дональда Трампа за домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального.

У дописі в соцмережі X кубинець заявив, що це рішення принесе Росії додаткові гроші для продовження війни проти України.

"Тепер ми цілком відкрито стали на бік Росії. А ще ж казали, що Байден – слабак", – написав Угас.

Боксер також звинуватив Трампа в байдужості до дій Путіна заради домовленостей із ним.

"Цього президента абсолютно не хвилюють дії Путіна – вбивці, який вчиняє геноцид, – аби тільки укласти з ним союз", – додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки. Рішення викликало критику з боку України.