Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Російський ракетний удар по Києву пошкодив стадіон місцевого футбольного клубу

Олексій Мурзак — 14 жовтня 2026, 00:20
Російський ракетний удар по Києву пошкодив стадіон місцевого футбольного клубу
Скріншот

Увечері 13 жовтня під час російської ракетної атаки на Київ зазнав пошкоджень футбольний стадіон у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі падіння уламків на територію стадіону. Є загоряння газону. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на цьому стадіоні свої домашні матчі проводить столичний ФК Атлет, який виступає у чемпіонаті Другої ліги.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня російські війська атакували безпілотником житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник Динамо Олександр Піхальонок.

Пізніше також стало відомо, що внаслідок чергової атаки росіян постраждав будинок захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика.

війна

війна

Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки
Російська атака на Київ: дрон влучив у ЖК, де мешкає півзахисник Динамо
А ще казали, що Байден – слабак: ексчемпіон світу розкритикував Трампа через угоду з Росією
Люди навіть не усвідомлюють, наскільки все серйозно: дівчина Мудрика записала емоційне відео про війну в Україні
Нещодавно отримав державну нагороду: загинув колишній баскетболіст Вищої ліги Клим Лійв

Останні новини