Російський ракетний удар по Києву пошкодив стадіон місцевого футбольного клубу

Увечері 13 жовтня під час російської ракетної атаки на Київ зазнав пошкоджень футбольний стадіон у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі падіння уламків на територію стадіону. Є загоряння газону. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на цьому стадіоні свої домашні матчі проводить столичний ФК Атлет, який виступає у чемпіонаті Другої ліги.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня російські війська атакували безпілотником житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник Динамо Олександр Піхальонок.

Пізніше також стало відомо, що внаслідок чергової атаки росіян постраждав будинок захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика.