Турлов: Погодження кандидатури Подоляка з Федерацією шахів України не є обов'язковим

Новий президент ФІДЕ (Всесвітньої федерації шахів) Тімур Турлов заявив, що не зобов'язаний був погоджувати кандидатуру Михайла Подоляка на посаду віцепрезидента з Федерацією шахів України.

Про це він сказав на Конгресі.

"Ми проконсультувалися з нашою виборчою комісією щодо цієї номінації. В цьому випадку погодження з федерацією не є обов'язковим. Пан Подоляк є радником Офісу Президента України. Я вважаю, що це поважна людина в країні. Тому я підтримую цю кандидатуру та ціную вашу підтримку мого списку", – відповів Турлов.

Зауважимо, що ФШУ виступає проти призначення Подоляка, оскільки вона не висувала його кандидатуру. Тому вважає ці дії Турлова та радника ОП незаконними.

Окрім того, віцепрезидентом став колишній міністр спорту Росії, заступник генерального директора Газпрому та чинний полковник ЗС РФ Павєл Колобков.

Федерація шахів України вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ.

Тимур Турлов був обраний на посаду 26 вересня 2026 року. Цікаво, що Турлов із 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України та введеними в дію Указом Президента України.