Колишню зірку Інтера позбавили водійських прав до 2099 року: в усьому винне відео його дівчини

Колишня зірка Інтера та ПСЖ Мауро Ікарді знову опинився в центрі курйозної історії. Аргентинський форвард, який наразі перебуває без клубу після відходу з Галатасарая, повернувся на батьківщину разом зі своєю коханою – моделлю та інфлюенсеркою Чіною Суарес.

Під час однієї з поїздок пара вирішила влаштувати незвичну фотосесію просто в автомобілі. Ікарді перебував за кермом, тоді як Суарес для ефектнішого кадру зняла ремінь безпеки та вилізла через вікно автомобіля.

Відео швидко розлетілося соцмережами та викликало чимало обурення серед користувачів.

Фанати закликали Міністерство транспорту Аргентини звернути увагу на ситуацію. І реакція не змусила себе чекати. Після перевірки документів Ікарді позбавили водійського посвідчення аж до 2099 року – тобто фактично на 73 роки.

🚨 Mauro Icardi, Arjantin’de 2026’dan 2099’a kadar, 73 yıl süreyle araç kullanmaktan men edildi. https://t.co/SXDgtdkcQo pic.twitter.com/Ut1m9z8WG9 — Sami Yen Gündem (@samiyengundem) September 21, 2026

Втім, причина виявилася зовсім не такою, як можна було подумати. Покарання пов'язане не безпосередньо з небезпечною поїздкою, а з тим, що під час перевірки виявилося: водійське посвідчення Ікарді вже було протермінованим. Через це документ анулювали та встановили дату тимчасової заборони на керування автомобілем.

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Однак 73 роки без права керувати – лише на перший погляд довічне покарання. Ікарді зможе повернутися за кермо значно раніше, якщо повторно складе необхідні іспити та отримає нове посвідчення. Тож дата 2099 року в документах зовсім не означає, що аргентинець чекатиме до 102 років, щоб знову сісти за кермо.

Раніше повідомлялося, що іменитий аргентинський нападник може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.