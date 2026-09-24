Воротар відвернувся від пенальті після домовленості про фейр-плей, але суперник вчинив інакше

Неймовірний епізод стався під час матчу чемпіонату Болівії. Голкіпер демонстративно відмовився відбивати пенальті, оскільки, за повідомленнями, перед ударом домовився із суперником про фейр-плей — нападник мав навмисно пробити повз ворота.

Однак форвард вирішив не дотримуватися цієї домовленості. Коли воротар став біля штанги та буквально повернувся спиною до виконавця пенальті, нападник пробив у ворота й відправив м'яч у сітку.

Найцікавіше, що цей гол виявився вирішальним. Завдяки йому Вільстерман Кооператівас здобув перемогу над Індепендьєнте КББА з рахунком 3:2.

Епізод одразу став одним із найбільш курйозних моментів матчу. Голкіпер очікував, що суперник виконає усну домовленість і навмисно схибить, однак нападник скористався можливістю та фактично подарував своїй команді перемогу.

Читайте також : Відео Фото Чергове божевілля в Болівії: арбітр показав 17 червоних карток за масову бійку після матчу

Раніше повідомлялося, що у Болівії зупинили автобус відомого футбольного клубу, наповнений марихуаною.