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Воротар відвернувся від пенальті після домовленості про фейр-плей, але суперник вчинив інакше

Богдан Войченко — 24 вересня 2026, 11:17
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Воротар відвернувся від пенальті після домовленості про фейр-плей, але суперник вчинив інакше

Неймовірний епізод стався під час матчу чемпіонату Болівії. Голкіпер демонстративно відмовився відбивати пенальті, оскільки, за повідомленнями, перед ударом домовився із суперником про фейр-плей — нападник мав навмисно пробити повз ворота.

Однак форвард вирішив не дотримуватися цієї домовленості. Коли воротар став біля штанги та буквально повернувся спиною до виконавця пенальті, нападник пробив у ворота й відправив м'яч у сітку.

Найцікавіше, що цей гол виявився вирішальним. Завдяки йому Вільстерман Кооператівас здобув перемогу над Індепендьєнте КББА з рахунком 3:2.

Епізод одразу став одним із найбільш курйозних моментів матчу. Голкіпер очікував, що суперник виконає усну домовленість і навмисно схибить, однак нападник скористався можливістю та фактично подарував своїй команді перемогу.

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Раніше повідомлялося, що у Болівії зупинили автобус відомого футбольного клубу, наповнений марихуаною.

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