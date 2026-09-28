Український фітнес-тренер опинився в центрі скандалу в Омані: катався на черепасі та брав до рук її дитинчат

Український спортсмен Вадим Олійник, який називає себе триразовим чемпіоном світу з калістеніки, майстром спорту з бойового самбо та триразовим рекордсменом Книги рекордів Гіннеса, опинився в центрі гучного скандалу під час відпочинку в Омані.

Разом зі своєю партнеркою Оленою Кравченко він опинився на узбережжі в районі Рас-ель-Хадд, де туристи знімали морських черепах.

На відео, яке поширилося у соцмережах, чоловік сідав на панцир черепахи, яка перебувала на пляжі, а також брав до рук маленьких черепашенят. Кадри викликали хвилю критики з боку користувачів та зоозахисників.

🇴🇲 Ukrajinci vyvolali pobouření v Ománu poté, co se svezli na želvě mořské.



Italský projekt ochrany přírody Biologicamente tento incident odsoudil a zdůraznil, že se želvy mořské nesmí ani dotýkat, natož na nich sedět pic.twitter.com/2BPT6y2ARc — Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) September 28, 2026

В Управлінні з охорони навколишнього середовища Оману заявили, що відстежили відео та вжили необхідних юридичних заходів щодо людини, яка порушила правила поводження з морськими черепахами.

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Відомство окремо наголосило, що відвідувачам місць гніздування заборонено торкатися, наближатися до тварин або іншим чином їх турбувати.

В українському благодійному фонді United for Animals також різко відреагували на інцидент, назвавши поведінку пари демонстрацією зневаги до життя. Там закликали спортивні федерації та профільні організації дати діям Олійника етичну й дисциплінарну оцінку.

Після хвилі критики Олійник опублікував відео з вибаченнями. Спортсмен заявив, що не знав про правила поводження з морськими черепахами та визнав, що припустився помилки. Водночас він наголосив, що не хотів завдати тварині шкоди.

Оманська влада продовжує юридичні дії щодо інциденту. Яке саме покарання може загрожувати туристу, наразі офіційно не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що кілька років тому у схожий скандал вляпався французький футболіст, який на відео жорстоко поводився зі своєю кішкою.