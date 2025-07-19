Визначились усі пари 1/4 фіналу Кубку світу з шахів

Визначились усі учасниці Кубку світу з шахів, який відбувається у грузинському місті Баку.

Так, до вісімки кращих потрапили три китаянки, чотири індійські гросмейстерки та Нана Джагнідзе з Грузії.

Пари 1/4 фіналу Кубку світу з шахів

Нана Джагнідзе – Лей Тінцзе

Хампі Конеру – Сонг Юсінь

Дівья Дешмух – Харіка Дроноваллі

Вайшалі Рамешбабу – Тань Чжуньї

Змагання відбувається за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

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Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду. Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свою участь у 1/8 фіналу, поступившись Чжуньї та Джагнідзе відповідно.

Раніше повідомлялось, що 11 представників України візьмуть участь у "Великій швейцарці", зокрема Василь Іванчук та Руслан Пономарьов.