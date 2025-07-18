Українки завершили виступи на Кубку світу з шахів на стадії 1/8 фіналу

Відбулись чергові партії 1/8 фіналу Кубку світу з шахів, за підсумками яких Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свої виступи на турнірі.

Ексчемпіонка світу грала білими у першій партії з Наною Джагнідзе та звела гру у нічию. Друге протистояння завершилось перемогою грузинської шахістки.

27-річна Юлія Осьмак програла першу партію Тань Чжуньї, а у другій грі не змогла подолати оборону суперниці, розписавши мирову.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду.

Читайте також : Чудова весна у виконанні Музичук та Іванчука: якими були перемоги українських шахістів

Сам Кубок світу відбувається у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

Раніше повідомлялось, що 11 представників України візьмуть участь у "Великій швейцарці", зокрема Василь Іванчук та Руслан Пономарьов.