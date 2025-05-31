ФШУ втретє звернулась до ФІДЕ через порушення з боку російської федерації шахів

Федерація шахів України продовжує боротьбу з порушеннями Етичного кодексу з боку представників російської організації та вже втретє звернула увагу міжнародної спільноти на ці факти.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

"ФШУ звернулась до ФІДЕ з третім листом, у якому наголошено на відсутності дій з боку керівних органів ФІДЕ щодо виконання рекомендацій Апеляційної палати.

Зокрема, йдеться про відсутність прогресу у розробці загального регламенту ФІДЕ щодо організації шахової діяльності на окупованих територіях, що рекомендовано ухвалити впродовж трьох місяців з оголошення рішення ФІДЕ. Федерація шахів України очікує від ФІДЕ чіткої реакції на ці порушення та закликає до невідкладного вжиття дисциплінарних заходів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наприкінці зими українська федерація подала скаргу до Ради ФІДЕ через демонстрацію пропагандистської стрічки у московському Центральному будинку шахіста.

Міжнародна федерація, схоже, проігнорувала цей запит, оскільки у квітні ФШУ вже вдруге зверталась до організації – через демонстрацію цього фільму в окупованому Донецьку та проведення турнірів під егідою ФШР на інших ТОТ.

Раніше повідомлялось, що президент ФІДЕ Аркадій Дворкович потиснув руку військовому терористу з так званої "ДНР".