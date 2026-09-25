Без України: ФІДЕ оголосила переможців низки номінацій Excellence Awards

Міжнародна шахова федерація оголосила переможців низки номінацій Excellence Awards.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, новостворену премію отримали збірні Індії, федерація шахів Узбекистану та інші претенденти.

Лауреати Excellence Awards 2026

Найкраща команда (відкрите змагання та жіноча) – Індія;

Найкращий прорив – Ягиз Каан Ердогмуш (Туреччина);

Премія імені Даніеля Народицького (найкращий контент-мейкер) – ChessBase India;

Найкраще повернення – Левон Аронян (США);

Найкраща федерація – Узбекистан;

Найкращий коловий турнір – Norway Chess;

Найкращий відкритий турнір – Qatar Masters;

Найкращий шахіст з інвалідністю – Лукаш Новак;

Найкраща ініціатива – шахи у школах та спільнотах (Велика Британія);

Нагороди найкращим шахісту та шахістці оголосять після завршення шахової Олімпіади, яка триватиме до 27 вересня включно.

Нагадаємо, ФІДЕ оголосила про впровадження щорічних нагород Excellence Awards влітку й вручатимуться премії раз на два роки. Цьогоріч на нагороди серед українців претендували Анастасія Гнатишин та Василь Іванчук, а Анна Музичук все ще має шанс на перемогу.

Раніше повідомлялось, що Іванчук увійде да Зали слави шахів.