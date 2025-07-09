Іванчук, Музичук та інші: 11 українців візьмуть участь у "Великій швейцарці"

Міжнародна шахова федерація оголосила імена шахістів, які візьмуть участь на турнірі "Великої швейцарки".

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, на чоловічому змаганні виступатимуть одразу сім українців: Василь Іванчук, Антон Коробов, Павло Ельянов, Андрій Волокітін, Руслан Пономарьов, Юрій Кузубов та Ігор Самуненков, який отримав Wild card від федерації.

На жіночому турнірі представництво Україні більш скромне: Анна Музичук, Марія Музичук, Анна Ушеніна та Юлія Осмак.

"Велика швейцарка" відбудеться у Самарканді (Узбекистан) з 3 по 15 вересня 2025 року. Двоє найкращих гравців у кожній з категорій отримають путівку на Турнір претендентів-2026.

Загальний призовий фонд складає 855 000 доларів, серед яких 625 – чоловічий турнір, а 230 – жіночий.

Турнір відбувається за швейцарською системою. Контроль часу – 100 хвилин на перші 40 ходів, 50 на наступні 20 та 15 після 60-го. Після кожного ходу, починаючи з першого, додається 30 секунд, але суперники можуть погодитись на нічию лише після того, як виконають 30 ходів.

Змагання проводиться з 2019 року і з того часу найкращий результат серед українців був у Анни Музичук – 2 місце у 2023-му.

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Нагадаємо, у червні шахістка взяла участь у командному чемпіонаті світу, де посіла третє місце у рапіді.