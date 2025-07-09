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Іванчук, Музичук та інші: 11 українців візьмуть участь у "Великій швейцарці"

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 09:34
Іванчук, Музичук та інші: 11 українців візьмуть участь у Великій швейцарці
Василь Іванчук
reykjavikopen.com

Міжнародна шахова федерація оголосила імена шахістів, які візьмуть участь на турнірі "Великої швейцарки".

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, на чоловічому змаганні виступатимуть одразу сім українців: Василь Іванчук, Антон Коробов, Павло Ельянов, Андрій Волокітін, Руслан Пономарьов, Юрій Кузубов та Ігор Самуненков, який отримав Wild card від федерації.

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На жіночому турнірі представництво Україні більш скромне: Анна Музичук, Марія Музичук, Анна Ушеніна та Юлія Осмак.

"Велика швейцарка" відбудеться у Самарканді (Узбекистан) з 3 по 15 вересня 2025 року. Двоє найкращих гравців у кожній з категорій отримають путівку на Турнір претендентів-2026.

Загальний призовий фонд складає 855 000 доларів, серед яких 625 – чоловічий турнір, а 230 – жіночий.

Турнір відбувається за швейцарською системою. Контроль часу – 100 хвилин на перші 40 ходів, 50 на наступні 20 та 15 після 60-го. Після кожного ходу, починаючи з першого, додається 30 секунд, але суперники можуть погодитись на нічию лише після того, як виконають 30 ходів.

Змагання проводиться з 2019 року і з того часу найкращий результат серед українців був у Анни Музичук – 2 місце у 2023-му.

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Нагадаємо, у червні шахістка взяла участь у командному чемпіонаті світу, де посіла третє місце у рапіді.

Павло Ельянов ФІДЕ Шахи Анна Музичук Анна Ушеніна Василь Іванчук Марія Музичук Антон Коробов Андрій Волокітін Юлія Осмак

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