Збірні України здобули перемоги у 9 турі шахової Олімпіади

Збірні України продовжують свій шлях на Всесвітній шаховій Олімпіаді у Самарканді, здобувши синхронні перемоги у межах дев'ятого туру.

У відкритому змаганні проти Грузії Ігор Коваленко, Василь Іванчук та Роман Дегтярьов зіграли внічию, а перемогу для нашої команди приніс 17-річний Ігор Самуненков, перегравши досвідченого Баадура Джобаву – підсумковий рахунок 2,5:1,5.

Жіноча команда, своєю чергою, переконливо здолала Фінляндію – 3,5:0,5. Анастасія Гнатишин, Анна Ушеніна та Тетяна Скарабчук святкували перемоги, а єдину нічию в матчі розіграла Анастасія Рахмангулова проти Тані Томінен.

За підсумками туру чоловіча збірна України посідає дев'яте проміжне місце (5-10), набравши 14 очок. Лідером заліку залишається Узбекистан – 16 залікових балів.

Наші дівчата мають у своєму активі 12 очок і розмістились на 29 (21-38) позиції. Очолює турніру таблицю Китай, який має 17 пунктів у своєму активі.

У наступному турі, який відбудеться 26 вересня, чоловіча збірна України зіграє з Китаєм, а жінки протистоятимуть Ірану. Старт партій – о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому турі чоловіки завдяки дебютній перемозі Іванчука здолали Білорусь, а жінки свій матч програли.