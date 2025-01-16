Карлсен прийде на подкаст до ведучого, який ображав Зеленського

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен у лютому буде в Техасі, щоб стати гостем подкасту Джо Рогана The Joe Rogan Experience.

Про це повідомляє видання NRK.no з посиланням на заяву німецького мільйонера Яна Генріка Бюттнера, який є засновником турніру Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge.

"У нас буде інтерв’ю з Джо Роганом 19 лютого. Ми будемо в його студії в Техасі", – сказав Ян Генрік Бюттнер.

Представники NRK.no зв’язалися з Арне Хорві, представником команди Магнуса Карлсена. Той відмовився коментувати цю інформацію.

Роган записав понад 2000 епізодів подкасту з моменту його запуску напередодні Різдва 2009 року. Подкаст відомий своїми довгими епізодами, які часто тривають кілька годин.

За даними Bloomberg, у нього 14,5 мільйонів підписників на Spotify, а також 19 мільйонів підписників на YouTube.

У кінці минулого року Карлсен потрапив у заголовки газет у всьому світі, коли знявся з Чемпіонату світу зі швидких шахів після того, як його покарали за змагання в джинсах. Згодом його допустили до турніру, де він у підсумку розділив перемогу з Яном Немопнящим.

Нагадаємо, Джо Роган вилаяв президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада, мотивуючи свій спіч тим, що через нього може розпочатися Третя світова війна.

Із критикою на адресу Рогана виступив легендарний український боксер Володимир Кличко. 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.