Каспаров оцінив шанси Гукеша захистити титул чемпіона світу з шахів

Колишній чемпіон світу Гаррі Каспаров висловився про шанси Гукеша Доммараджу захистити свій титул.

Слова колишнього шахіста наводить Rookrewiev.

"Як і Магнус Карлсен, я дуже критично ставлюсь до Гукеша. Ця критика обгрунтована та актуальна.

Втім, з того часу, коли я грав у шахи, матчі вже не відбуваються між двома найкращими шахістами світу, але водночас я радію, що молоді гросмейстери виходять на провідні ролі.

Сіндаров грає дуже видовищно, але досвід також має вагу. У Доммараджу він є і йогомайже неможливо перемогти. Ось чому я даю йому трохи більше шансів у матчі. Неважливо скільки часу ти готувався – важливий досвід", – розповів Каспаров.

Гаррі Каспаров був чемпіоном світу з шахів з 1985 року, коли переміг Анатолія Карпова, до 1993 року – тоді гросмейстер із Найджелом Шортом відмовився грати під егідою ФІДЕ і вони заснували ПША. У 2000 році росіянин програв титул чемпіона світу за версією Професійної шахової асоціації Владіміру Крамніку.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі.

Раніше відомий американський гросмейстер Хікару Накамура зробив однозначний прогноз на майбутнє протистояння.