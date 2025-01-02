Карлсен та Непомнящий розділили перемогу на чемпіонаті світу з бліцу

У Нью-Йорку завершився чемпіонат світу з бліцу, на якому вперше в історії шаховий світ має одразу два переможці.

Ними стали Магнус Карлсен з Норвегії та "нейтральний" Ян Непомнящий.

У фіналі турніру за підсумками чотирьох партій рахунок складав 2:2, а шахісти мали б грати до першої перемоги. Три додаткові партії було зіграно внічию і Магнус запропонував росіянину розділити перемогу на турнірі.

Непомнящий, який протягом кар'єри програв безліч партій норвежцю, в тому числі матч за чемпіонство світу, був не проти такого розвитку подій.

"Ми зіграли дуже багато матчів. Я відчував, що можу продовжувати, але на мою думку це стало гарним рішенням закінчити турнір", – заявив Карлсен.

Зазначимо, що два чемпіони у шахах – вперше в історії.

Окрім того, визначився чемпіон світу з рапіду серед чоловіків.

Раніше у мережі з'явилось відео емоцій Василя Іванчука, який прострочив час та програв в 11 турі основного етапу турніру.