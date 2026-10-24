Музичук візьме участь у спеціальній програмі на матчі за звання чемпіона світу з шахів

Українська гросмейстерка Анна Музичук візьме участь у спеціальній програмі під час матчу за звання чемпіона світу між Сіндаровим та Гукешем.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, шахістка візьме участь у декількох активностях, зокрема 25 листопада зіграє у форматі Hand&Brain, а наступного дня відповідатиме на запитання вболівальників.

28 листопада Музичук в парі з Анішем Гірі зіграє тандемний сеанс одночасної гри на 15 шахівницях.

Серед інших запрошених учасників програми – Вішванатан Ананд, Алєксандра Костенюк, Аніш Гірі та Яннік Пеллетьє. Упродовж матчу для вболівальників працюватиме спеціальна фан-зона із сеансами одночасної гри, турнірами, майстер-класами, інтерактивними коментарями та зустрічами з відомими шахістами.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі.

Раніше відомий американський гросмейстер Хікару Накамура зробив однозначний прогноз на майбутнє протистояння.