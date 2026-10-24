Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Музичук візьме участь у спеціальній програмі на матчі за звання чемпіона світу з шахів

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 12:53
Музичук візьме участь у спеціальній програмі на матчі за звання чемпіона світу з шахів
Анна Музичук
instagram.com/chessclubicc

Українська гросмейстерка Анна Музичук візьме участь у спеціальній програмі під час матчу за звання чемпіона світу між Сіндаровим та Гукешем.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, шахістка візьме участь у декількох активностях, зокрема 25 листопада зіграє у форматі Hand&Brain, а наступного дня відповідатиме на запитання вболівальників.

28 листопада Музичук в парі з Анішем Гірі зіграє тандемний сеанс одночасної гри на 15 шахівницях.

Серед інших запрошених учасників програми – Вішванатан Ананд, Алєксандра Костенюк, Аніш Гірі та Яннік Пеллетьє. Упродовж матчу для вболівальників працюватиме спеціальна фан-зона із сеансами одночасної гри, турнірами, майстер-класами, інтерактивними коментарями та зустрічами з відомими шахістами.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі. 

Раніше відомий американський гросмейстер Хікару Накамура зробив однозначний прогноз на майбутнє протистояння.

Шахи Анна Музичук Гукеш Доммараджу

Анна Музичук

Рейтинг ФІДЕ: Музичук посідає 8 місце, Гнатишин втратила лідерство
Рейтинг ФІДЕ: Музичук тримається в топ-10, Гнатишин – найкраща серед дівчат
9 партій – 9 нічиїх: Музичук завершила Cairns Cup 2026 поза трійкою призерок
Музичук, Іванчук та талановита Гнатишин претендують на нагороди Excellence Awards від ФІДЕ
Музичук зіграє на елітному шаховому турнірі у США

Останні новини