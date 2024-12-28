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Карлсен знявся з чемпіонату світу з рапіду та послав Міжнародну федерацію шахів

Станіслав Лисак — 28 грудня 2024, 09:38
Карлсен знявся з чемпіонату світу з рапіду та послав Міжнародну федерацію шахів
Getty Images

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен вирішив достроково завершити виступи на чемпіонаті світу з рапіду через покарання за порушення дрес-коду від Міжнародної федерації шахів (FIDE).

Про це норвежець розповів у розмові з коментатором та блогером Леві Розман, більш відомим, як GothamChess.

"Я дуже добре виспався, а перед тим, як приїхати сюди, у мене була гарна зустріч за ланчем. Я ледве встиг зайти в номер, тож одягнув сорочку, піджак. І, чесно кажучи, я навіть не подумав про джинси. Я перевзувся, але навіть не подумав про це. Я отримав попередження, що мені потрібно змінити (джинси – прим.). Ну, по-перше, мені виписали штраф. А потім попередили, що мені не поставлять у пару, якщо я негайно не піду і не перевдягнуся.
Я сказав, що, мовляв, переодягну завтра, якщо ви не проти. Я навіть не задумувався про це сьогодні. Але вони сказали, що ти маєш переодягнутися зараз. І з того моменту для мене це стало справою принципу. Якщо це те, що вони хочуть зробити, я думаю, що це йде в обидва боки, так? Ніхто не хоче відступати, і ось ми тут. Мене це влаштовує. Я, мабуть, поїду кудись, де погода трохи краща, ніж тут.
Чесно кажучи, моє терпіння до них було не дуже великим з самого початку. І це нормально. Вони можуть запроваджувати свої правила. Мене це влаштовує. І моя відповідь – добре, тоді я йду. Типу, ідіть н***й. Думаю, більше нічого не треба говорити", – підсумував Карлсен.

Напередодні стало відомо, що норвезький шахіст порушив багаторічні правила дрес-коду, одягнувши джинси. Головний арбітр проінформував Карлсена про порушення та виписав штраф у 200 євро, попросивши титулованого шахіста змінити одяг. Після відмови норвежця не допустили до дев'ятого раунду.

Нагадаємо, що у вересні цього року Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Магнус Карлсен Міжнародна федерація шахів

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