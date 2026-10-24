11-річна британка перевершила 38-річний рекорд Юдіт Полгар

11-річна британка Бодхана Сіванандан здобула звання міжнародного майстра, чим перевершила досягнення легендарної Юдіт Полгар.

Про це повідомили у ФІДЕ.

Юна шахітка успішно виступила на Кубку європейських клубів у Чорногорії, де виконала останню норму на міжнародного майстра незалежно від статі.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bodhana Sivanandan breaks Judit Polgar’s 1988 record! 👏 At just 11 years, 7 months, and 16 days, Bodhana has become the youngest female player in history to meet the requirements for the International Master (IM) title. She secured her third and final IM norm at the European Club Cup in Budva, Montenegro, while representing She Plays To Win Lionesses. ♟️ #WomenInChess — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 24, 2026

На турнір Бодхана виходила з рейтингом ФІДЕ у 2382 очок ЕЛО, а успішні виступи на КЄК, зокрема перемога над Ольгою Баделькою та нічия з Ніно Баціашвілі дозволили спортсменці перетнути позначку у 2400 очок.

Зробила це Сіванананд у віці 11 років, 7 місяців та 16 днів, що зробило її наймолодшою жінкою, яка здобула звання. Попередній рекорд належав легендарній Юдіт Полгар, яка стала міжнародним майстром у віці 12 років у 1988-му.

Зазначимо також, що Сіванандан виступила за збірну Англії на шаховій Олімпіаді у Самарканді, де здобула титул гросмейстерки серед жінок.

До цього юна шахістка стала наймолодшим в історії чемпионом Великої Британії.