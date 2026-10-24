11-річна британка перевершила 38-річний рекорд Юдіт Полгар
11-річна британка Бодхана Сіванандан здобула звання міжнародного майстра, чим перевершила досягнення легендарної Юдіт Полгар.
Про це повідомили у ФІДЕ.
Юна шахітка успішно виступила на Кубку європейських клубів у Чорногорії, де виконала останню норму на міжнародного майстра незалежно від статі.
На турнір Бодхана виходила з рейтингом ФІДЕ у 2382 очок ЕЛО, а успішні виступи на КЄК, зокрема перемога над Ольгою Баделькою та нічия з Ніно Баціашвілі дозволили спортсменці перетнути позначку у 2400 очок.
Зробила це Сіванананд у віці 11 років, 7 місяців та 16 днів, що зробило її наймолодшою жінкою, яка здобула звання. Попередній рекорд належав легендарній Юдіт Полгар, яка стала міжнародним майстром у віці 12 років у 1988-му.
Зазначимо також, що Сіванандан виступила за збірну Англії на шаховій Олімпіаді у Самарканді, де здобула титул гросмейстерки серед жінок.
До цього юна шахістка стала наймолодшим в історії чемпионом Великої Британії.