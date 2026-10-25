Самуненков знову виблиснув: визначились переможці Кубку європейських клубів з шахів

У Чорногорії завершився черговий Кубок європейських клубів з шахів, переможцями яких стали колективи з Туреччини та Монако.

Так, у відкритому змаганні перемогу святкувала команда Bayegan Pendik Chess Sports Club з Туреччини – 13 очок. Друге місце посів колектив з Чехії Novy Bor Chess Club, а бронзу здобули шахісти з Rishon LeZion A (Ізраїль).

ECU

Жіночий турнір виграла команда Cercle d'Echecs de Monte-Carlo. Колектив набрав, як і CE Gambit Bonnevoie, 12 очок, але випередив конкурентів з Франції за додатковими показниками. Бронзу здобули шахістки з Sirmium Sremska Mitrovica – 10 очок.

Суто української команди на турнірі не було, але все ж низка українців представляла колективи з різних країн.

Найкращий результат продемонстрував Ігор Самуненков граючи за угорський Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai – 5.5 очок з шести і "золото" серед п'ятих шахівниць. Завдяки результату нашого гросмейстера команда посіла п'яте місце в турнірній таблиці.

Досвідчений Василь Іванчук грав за словенський SK K CERO INVEST Nitra і набрав 4.5 очок – його команда фінішувала на 23 місці.

Раніше повідомлялось, що Ігор Самуненков та Василь Іванчук отримали запрошення на London Chess.