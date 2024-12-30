Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

ФІДЕ підтвердила: Карлсен зіграє на чемпіонаті світу з бліцу

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 10:29
ФІДЕ підтвердила: Карлсен зіграє на чемпіонаті світу з бліцу
Магнус Карлсен
CNN

Один з найвеличніших шахістів сучасності Магнус Карлсен візьме участь у чемпіонаті світу з бліцу попри скандал.

Про це ФІДЕ повідомила у власних соцмережах.

"Ми раді підтвердити, що Магнус Карслен зіграє на чемпіонаті світу з бліцу. У розмові із Take, Take, Take шахіст підтвердив свої наміри.

ФІДЕ сподівається продовжити свою співпрацю із паном Карлсеном та світовою шаховою спільнотою для поліпшення умов та атмосфери змагань", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 16-го чемпіона світу було дискваліфіковано з ЧС з рапіду через недотримання дрес-коду. Після інциденту норвежець прямим текстом "послав" федерацію.

На тлі цього ФІДЕ вирішила послабити вимоги до дрес-коду шахістів.

Відзначимо, що чемпіоном світу з рапіду став російський 18-річний шахіст.

ФІДЕ Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Карлсен знявся з чемпіонату світу з рапіду та послав Міжнародну федерацію шахів
Міжнародна федерація шахів не допустила Карлсена до матчу ЧС з рапіду через джинси
Карлсен, Іванчук та інші: головні фаворити чемпіонату світу з рапіду та бліцу
Карлсен буде амбасадором: Саудівська Аравія організує турнір з онлайн-шахів із призовим фондом 1,5 млн доларів
Після Магнуса: якими стали світові шахи після відмови Карлсена від титулу чемпіона світу

Останні новини