ФІДЕ підтвердила: Карлсен зіграє на чемпіонаті світу з бліцу
Магнус Карлсен
CNN
Один з найвеличніших шахістів сучасності Магнус Карлсен візьме участь у чемпіонаті світу з бліцу попри скандал.
Про це ФІДЕ повідомила у власних соцмережах.
"Ми раді підтвердити, що Магнус Карслен зіграє на чемпіонаті світу з бліцу. У розмові із Take, Take, Take шахіст підтвердив свої наміри.
ФІДЕ сподівається продовжити свою співпрацю із паном Карлсеном та світовою шаховою спільнотою для поліпшення умов та атмосфери змагань", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що 16-го чемпіона світу було дискваліфіковано з ЧС з рапіду через недотримання дрес-коду. Після інциденту норвежець прямим текстом "послав" федерацію.
На тлі цього ФІДЕ вирішила послабити вимоги до дрес-коду шахістів.
Відзначимо, що чемпіоном світу з рапіду став російський 18-річний шахіст.