Визначився переможець першого турніру пам'яті Народицького

У Шарлотті відбувся перший в історії Меморіал Даніеля Народицького, який трагічно помер у жовтні минулого року.

Так, на турнірах рапіду та бліцу тріумфував узбекистанський гросмейстер Жавохір Сіндаров.

Спочатку шахісти грали відбірковий етап (в рапід-турнірі), за підсумками якого 10 найкращих гросмейстерів розігрували перше місце. Сіндаров набрав шість очок і у тай-брейках переміг представника Індії Аравінда Чітамбарама.

У бліц-турнірі Жавохір набрав 7.5 очок, одноосібно посівши перше місце. Цікаво, що в цьому блоці Меморіалу за одною шахівницею зустрілись два брати – тріумфатор змагання обіграв свого брата Ісломбека Сіндарова.

Серед українців найкращий результат продемонстрував ексчемпіон світу Руслан Пономарьов – п'яте місце рапіду, 5.5 очок. Олександр Бортник посів 12 сходинку, а Василь Іванчук фінішував 27-м.

У бліці Пономарьов посів 14 місце, Іванчук – 17, а Бортник – 24-ту позицію.

Загальний призовий фонд обох турнірів складав 50 тисяч доларів, з яких Сіндаров отримав 6 за бліц і 3 тисячі за рапід.

Нагадаємо, Даніель Народицький – американський гросмейстер та відеоблогер українського походження. Його знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна.

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У січні цього року влада Північної Кароліни опублікувала заяву щодо причин смерті американського гросмейстера.

Напередодні ФІДЕ дискваліфікувала росіянина Владіміра Крамніка, який звинувачував Народицького у читерстві до самої смерті.