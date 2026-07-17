Музичук, Іванчук та талановита Гнатишин претендують на нагороди Excellence Awards від ФІДЕ

ФІДЕ оголосила офіційні списки номінантів на першу нагороду FIDE Excellence Awards, яка відзначає видатні досягнення, окремих осіб, події, команди, федерації та ініціативи з усієї світової шахової спільноти.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації шахів.

Премія була заснована цього року. Після періоду публічного висування номінацій, що тривав протягом червня, процес перевірки та формування шорт-листа завершено.

У кожній з одинадцяти категорій представлені десять номінантів, обраних журі премії FIDE Excellence Awards. Журі було призначено президентом FIDE росіянином Аркадієм Дворковичем за погодженням з правлінням FIDE та робочою групою FIDE Excellence Awards.

Серед українців на нагороди претендують: Анна Музичук (найкраща шахістка, найкраще повернення), Василь Іванчук (найкраще повернення) та Анастасія Гнатишин (найкращий прорив).

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Список категорії та шорт-лист номінантів:

Найкращий шахіст

Нодірбек Абдусатторов, Фабіано Каруана, Магнус Карлсен, Арджун Ерігаісі, Аліреза Фіруджа, Аніш Ґірі, Гукеш Доммараджу, Вінсент Кеймер, Рамешбабу Прагннандаа, Джавохір Сіндаров

Найкраща шахістка

Бібісара Ассаубаєва, Дів'я Дешмух, Олександра Горячкіна, Конеру Хампі, Лей Тінджі, Анна Музичук, Тан Чжуньї, Вайшалі Рамешбабу, Цзюй Венцзюнь, Чжу Цзінер

Найкращий турнір (відкритий)

Abu Dhabi Chess Festival, Aeroflot Open, Dubai Open, Grenke Freestyle Chess Open, Open Chess Menorca, Prague International Chess Festival Open, Qatar Masters Open, Reykjavik Open, Sharjah Masters, U.S. Open Chess Championship

Найкращий турнір (кругова система)

Biel Chess Festival, Cairns Cup, Grand Chess Tour, London Chess Classic, Norway Chess, Prague International Chess Festival, Sinquefield Cup, Tata Steel Chess Tournament, TePe Sigeman & Co Chess Tournament, UzChess Cup

Найкраща федерація

Chinese Chess Association, Colombian Chess Federation, Georgian Chess Federation, All India Chess Federation, Italian Chess Federation, Kazakhstan Chess Federation, Chess Kenya, Chess Federation of Serbia, Turkish Chess Federation, Uzbekistan Chess Federation

Найкраща шахова ініціатива

Armenian School Chess Programme, Chess for Freedom, Chess for Protection, Chess in Schools and Communities, ChessBase India Foundation, Freedom Asian Chess Initiatives (FACI), FIDE Infinite Chess Project, Kasparov Chess Foundation Africa, Queens' Online Chess Festival, The Gift of Chess

Найкраща команда

Ashdod Elit Chess Club, China (Open and Women's National Teams), Dragon Chilling, Hexamind Chess Team, India (Open and Women's National Teams), Kazakhstan (Open and Women's National Teams), Team MGD1, United States (Open National Team), Uzbekistan (Open National Team), WR Chess Team

Найкращий прорив (Новачок року)

Дів'я Дешмух, Яґиз Каан Ердогмуш, Фаустіно Оро, Гукеш Доммаражу, Анастасія Гнатишин, Вінсент Кеймер, Володар Мурзін, Джавохір Сіндаров, Енді Вудворд, Чжу Джінер

Найкраще повернення

Левон Аронян, Фабіано Каруана, Дін Лірен, Володимир Федосєєв, Пентала Харікрішна, Василь Іванчук, Пархам Маґсудлу, Анна Музичук, Тан Чжуньї, Вей І

Найкращий шахіст з інвалідністю

Дженніта Анто, Артем Андрієнко, Гріффін МакКоннелл, Джамал Мессала, Наташа Моралес Сантос, Лукаш Новак, Хесус Осоріо, Ханденур Шахін, Марчін Тазбір, Джессіка Лаузер

Найкращий творець

Александра Ботез і Андреа Ботез, Анна Крамлінг, ChessBase India, ChessBrah, Дірк Ян тен Геузендам, Леончо Гарсія, Хікару Накамура, Леві Розман, Сагар Шах, Саймон Вільямс

Переможців буде оголошено та вшановано під час офіційної церемонії нагородження FIDE Excellence Awards у Самарканді, Узбекистан, у вересні 2026 року.

Церемонія відбудеться одночасно з 46-ю шаховою Олімпіадою FIDE.

Нагадаємо, раніше тренери збірних України визначилися зі складами національних команд на Олімпіаду.