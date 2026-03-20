Визначились переможниці відбіркового турніру до збірної України з шахів

Завершився відбірковий турнір до жіночої збірної України з шахів, яка гратиме на Олімпіаді-2026.

Про підсумки змагання повідомив ресурс е2е4.

Так, із шістьма очками в активі турнір виграла Анастасія Рахмангулова. Другу позицію посіла 15-річна Анастасія Гнатишин, а трійку призерів замкнула Тетяна Скарабчук.

Підсумкова таблиця

Анастасія Рахмангулова (Київ, 2341) – 6 Анастасія Гнатишин (Львів, 2251) – 6 Тетяна Скарбарчук (Львів, 2307) – 5 Людмила Іваницька (Івано-Франківськ, 2295) – 4,5 Наталія Жукова (Одеса, 2458) – 4,5 Інна Гапоненко (Херсон, 2389) – 3 Божена Піддубна (Київ, 2252) – 2,5 Євгенія Долуханова (Харків, 2331) – 2,5 Євгенія Торопцева (Київ, 2254) – 2

Таким чином, з трійки призерів турніру та ще трьох найкращих шахісток України за рейтингом ЕЛО визначатимуться п'ятеро, хто представлятиме країну на шаховій Олімпіаді у Самарканді (15-28 вересня 2026 року).

