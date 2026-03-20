Визначились переможниці відбіркового турніру до збірної України з шахів
ФШУ
Завершився відбірковий турнір до жіночої збірної України з шахів, яка гратиме на Олімпіаді-2026.
Про підсумки змагання повідомив ресурс е2е4.
Так, із шістьма очками в активі турнір виграла Анастасія Рахмангулова. Другу позицію посіла 15-річна Анастасія Гнатишин, а трійку призерів замкнула Тетяна Скарабчук.
Підсумкова таблиця
- Анастасія Рахмангулова (Київ, 2341) – 6
- Анастасія Гнатишин (Львів, 2251) – 6
- Тетяна Скарбарчук (Львів, 2307) – 5
- Людмила Іваницька (Івано-Франківськ, 2295) – 4,5
- Наталія Жукова (Одеса, 2458) – 4,5
- Інна Гапоненко (Херсон, 2389) – 3
- Божена Піддубна (Київ, 2252) – 2,5
- Євгенія Долуханова (Харків, 2331) – 2,5
- Євгенія Торопцева (Київ, 2254) – 2
Таким чином, з трійки призерів турніру та ще трьох найкращих шахісток України за рейтингом ЕЛО визначатимуться п'ятеро, хто представлятиме країну на шаховій Олімпіаді у Самарканді (15-28 вересня 2026 року).
