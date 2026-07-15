Оголошено склади шахових збірних України на Олімпіаду-2026

Головні тренери шахових збірних України визначилися зі складами на 46-ту Всесвітню шахову олімпіаду, яка відбудеться в Самарканді (Узбекистан) з 15 до 27 вересня.

Про це повідомила пресслужба Федерації шахів України.

Наставник чоловічої збірної України Олександр Бєлявський обрав наступну п'ятірку:

Ігор Коваленко

Руслан Пономарьов

Василь Іванчук

Антон Коробов

Ігор Самуненков

Чоловіча збірна України має такі здобутки: "золото" у 2004 та 2010 роках, два "срібла" (1996, 2016) та три "бронзи" (1998, 2000, 2012).

Василь Іванчук був відсутній лише на Олімпіаді 2016 року. Руслан Пономарьов не має у своїй колекції лише срібної нагороди 1996 року. Антон Коробов входив до складу команди на Олімпіаді-2016.

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На попередній Олімпіаді чоловіча збірна посіла 16-те місце серед 194 команд. Жіноча команда завершила виступи на восьмій сходинці.

Головний тренер жіночої збірної Михайло Бродський обрав:

Анастасію Гнатишин

Анну Ушеніну

Наталію Буксу

Анастасію Рахмангулову

Тетяну Скарбарчук

Жіноча команда за всю історію виступів двічі (2006 та 2022 роки) ставала чемпіонкою. Також в активі шахісток три "срібла" (1992, 2008, 2018) та три "бронзи" (2012, 2014, 2016).

Із цього складу найтитулованішою на шахових олімпіадах є Анна Ушеніна, яка здобувала всі медалі, окрім срібної у 1992 році. Наталія Букса входила до складу команди у 2022 році.

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Головною рушійною силою успіхів "синьо-жовтих" були сестри Музичук. Анна та Марія не виступають за національну команду з 2023 року через розбіжності з Федерацією шахів України та відсутність контрактів.

Під час Олімпіади також заплановано Генеральну асамблею ФІДЕ, на якій оберуть президента федерації. Наразі цю посаду обіймає росіянин Аркадій Дворкович.