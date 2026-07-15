Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Оголошено склади шахових збірних України на Олімпіаду-2026

Руслан Травкін — 15 липня 2026, 03:03
Оголошено склади шахових збірних України на Олімпіаду-2026
facebook.com/azchessagency

Головні тренери шахових збірних України визначилися зі складами на 46-ту Всесвітню шахову олімпіаду, яка відбудеться в Самарканді (Узбекистан) з 15 до 27 вересня.

Про це повідомила пресслужба Федерації шахів України.

Наставник чоловічої збірної України Олександр Бєлявський обрав наступну п'ятірку:

  • Ігор Коваленко
  • Руслан Пономарьов
  • Василь Іванчук
  • Антон Коробов
  • Ігор Самуненков

Чоловіча збірна України має такі здобутки: "золото" у 2004 та 2010 роках, два "срібла" (1996, 2016) та три "бронзи" (1998, 2000, 2012).

Читайте також :
Відео Фото Василь Іванчук: шаховий геній, який так і не став чемпіоном світу

Василь Іванчук був відсутній лише на Олімпіаді 2016 року. Руслан Пономарьов не має у своїй колекції лише срібної нагороди 1996 року. Антон Коробов входив до складу команди на Олімпіаді-2016.

Читайте також :
Фото Медалісти Євро-1992. Як склалась доля золотого покоління українських шахістів

На попередній Олімпіаді чоловіча збірна посіла 16-те місце серед 194 команд. Жіноча команда завершила виступи на восьмій сходинці. 

Головний тренер жіночої збірної Михайло Бродський обрав:

  • Анастасію Гнатишин
  • Анну Ушеніну
  • Наталію Буксу
  • Анастасію Рахмангулову
  • Тетяну Скарбарчук

Жіноча команда за всю історію виступів двічі (2006 та 2022 роки) ставала чемпіонкою. Також в активі шахісток три "срібла" (1992, 2008, 2018) та три "бронзи" (2012, 2014, 2016).

Із цього складу найтитулованішою на шахових олімпіадах є Анна Ушеніна, яка здобувала всі медалі, окрім срібної у 1992 році. Наталія Букса входила до складу команди у 2022 році.

Читайте також :
Фото Перед домінацією Веньцзюнь: як українки ставали чемпіонками світу з шахів

Головною рушійною силою успіхів "синьо-жовтих" були сестри Музичук. Анна та Марія не виступають за національну команду з 2023 року через розбіжності з Федерацією шахів України та відсутність контрактів.

Читайте також :
Анні Музичук – 36: стрімкий зліт та головні події в кар'єрі видатної української шахістки

Під час Олімпіади також заплановано Генеральну асамблею ФІДЕ, на якій оберуть президента федерації. Наразі цю посаду обіймає росіянин Аркадій Дворкович.

Руслан Пономарьов Шахи Анна Ушеніна Василь Іванчук

Василь Іванчук

Визначився переможець першого турніру пам'яті Народицького
Чотири українці виступатимуть на командному чемпіонаті світу зі швидких шахів
Іванчук повернувся у сотню найкращих шахістів світу
Коваленко виграв престижний шаховий турнір в Іспанії, Іванчук фінішував третім
Іванчук посів третє місце на престижному турнірі Reykjavik Open

Останні новини