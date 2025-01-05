Бажаємо приємних спогадів: ФІДЕ тепло привітала Карлсена з весіллям
Магнус Карлсен
AP
Міжнародна шахова федерація привітала Магнуса Карлсена з весіллям.
Пресслужба ФІДЕ опублікувала теплі побажання у своїх соцмережах.
"Вітаємо Магнуса Карлсена та Еллу Вікторію Мелоун з весіллям, яке відбулось напередодні у Норвегії. Бажаємо наповнити своє життя любов'ю, радістю та приємними спогадами", – написали у федерації.
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з рапіду трапився скандал, через який норвежець послав ФІДЕ та був дискваліфікований з турніру.
Після цього організація оперативно послабила вимоги до дрес-коду та допустила Магнуса до ЧС з бліцу, який він виграв разом з росіянином.
Роздільна перемога викликала ще більше обурення серед шахових оглядачів, яке Карлсен встиг прокоментувати.