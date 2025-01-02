Ніколи в житті: Карлсен прокоментував звинувачення у потенційно договірних партіях з Непомнящим

Магнус Карлсен прокоментував роздільну перемогу із Яном Непомнящий на чемпіонаті світу з бліцу, через яку багато шахових вболівальників та оглядачів звинуватили суперників у договірному результаті.

Норвежець прояснив ситуацію у своєму Х.

"Ніколи в житті не домовлявся про нічиї заздалегідь. На відео я жартував з Яном через те, що бракує чітких правил щодо тай-брейку.

Я не збирався впливати на ФІДЕ. Просто припустив, що федерація погодиться на нашу пропозицію. Так чи інакше, це був не дуже вдалий жарт", – написав Карлсен.

I’ve never prearranged a draw in my career. In the video I’m joking with Ian in a situation with lacking decisive tiebreak rules. This was obviously not an attempt to influence FIDE. It was said in the spirit that I thought FIDE would agree to our proposal. If anything it was a… https://t.co/5y6cGwmzGf — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) January 1, 2025

Зазначимо, що після оголошення Магнуса та Непомнящего переможцями турніру у мережі з'явилось відео, на якому норвезький шахіст припустив, що у разі відмови ФІДЕ від його пропозиції, вони з росіянином гратимуть нічиї доти, доки федерація не "здасться".

Magnus : "If they like refuse, we can just play short draws until they give up."



Isn't this match-fixing, @FIDE_chess? Dubov & Nepo were double forfeited last year for pre-arranging a draw, why wasn't similar action taken this time around? pic.twitter.com/WjyteaztLi — Abhiraj (@mytywarriorking) January 1, 2025

Нагадаємо, такому завершенню турніру з бліцу передувала дискваліфікація Магнуса з ЧС з рапіду через вдягнуті джинси.

Раніше у мережі з'явилось відео емоцій Василя Іванчука, який прострочив час та програв в 11 турі основного етапу турніру.