Ніколи в житті: Карлсен прокоментував звинувачення у потенційно договірних партіях з Непомнящим
Магнус Карлсен прокоментував роздільну перемогу із Яном Непомнящий на чемпіонаті світу з бліцу, через яку багато шахових вболівальників та оглядачів звинуватили суперників у договірному результаті.
Норвежець прояснив ситуацію у своєму Х.
"Ніколи в житті не домовлявся про нічиї заздалегідь. На відео я жартував з Яном через те, що бракує чітких правил щодо тай-брейку.
Я не збирався впливати на ФІДЕ. Просто припустив, що федерація погодиться на нашу пропозицію. Так чи інакше, це був не дуже вдалий жарт", – написав Карлсен.
Зазначимо, що після оголошення Магнуса та Непомнящего переможцями турніру у мережі з'явилось відео, на якому норвезький шахіст припустив, що у разі відмови ФІДЕ від його пропозиції, вони з росіянином гратимуть нічиї доти, доки федерація не "здасться".
Нагадаємо, такому завершенню турніру з бліцу передувала дискваліфікація Магнуса з ЧС з рапіду через вдягнуті джинси.
Раніше у мережі з'явилось відео емоцій Василя Іванчука, який прострочив час та програв в 11 турі основного етапу турніру.