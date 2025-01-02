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Ніколи в житті: Карлсен прокоментував звинувачення у потенційно договірних партіях з Непомнящим

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 10:31
Ніколи в житті: Карлсен прокоментував звинувачення у потенційно договірних партіях з Непомнящим
Магнус Карлсен
chess.com

Магнус Карлсен прокоментував роздільну перемогу із Яном Непомнящий на чемпіонаті світу з бліцу, через яку багато шахових вболівальників та оглядачів звинуватили суперників у договірному результаті.

Норвежець прояснив ситуацію у своєму Х.

"Ніколи в житті не домовлявся про нічиї заздалегідь. На відео я жартував з Яном через те, що бракує чітких правил щодо тай-брейку.

Я не збирався впливати на ФІДЕ. Просто припустив, що федерація погодиться на нашу пропозицію. Так чи інакше, це був не дуже вдалий жарт", – написав Карлсен.

Зазначимо, що після оголошення Магнуса та Непомнящего переможцями турніру у мережі з'явилось відео, на якому норвезький шахіст припустив, що у разі відмови ФІДЕ від його пропозиції, вони з росіянином гратимуть нічиї доти, доки федерація не "здасться".

Нагадаємо, такому завершенню турніру з бліцу передувала дискваліфікація Магнуса з ЧС з рапіду через вдягнуті джинси.

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Раніше у мережі з'явилось відео емоцій Василя Іванчука, який прострочив час та програв в 11 турі основного етапу турніру.

Шахи Магнус Карлсен

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