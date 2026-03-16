Top Rank та DAZN уклали багаторічну угоду

Олександр Булава — 16 березня 2026, 19:59
Компанія Top Rank домовилася про багаторічне партнерство із платформою DAZN.

Про це повідомляє The Ring.

Офіційне оголошення очікується цього тижня.

Компанії обговорювали співпрацю майже рік. Договір забезпечить Top Rank 8–10 вечорів боксу на рік, отримуючи приблизно 1–1,25 млн доларів ліцензійних виплат за кожен івент.

Зазначається, що резидент Top Rank Тодд ДюБеф обговорював можливість партнерства з іншими стрімінговими платформами, зокрема з HBO Max, до того, як було укладено угоду з DAZN.

Також компанія зможе виставляти своїх боксерів у великих шоу DAZN, які спонсорують Riyadh Season та The Ring.

Напередодні відомий аналітик Гарет Девіс розкрив цікаві деталі щодо можливого британського протистояння між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

